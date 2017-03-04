Akşener: Tercihleri Barzani oldu!

MHP Genel Başkan adayı Akşener, AKP ile Bahçeli arasında yaşanan Kürdistan paçavrasıyla ilgili krizi değerlendirdi. Hükümetin Barzani'yi tercih ettiğini söyleyen Akşener, "tam bir istiskal" yorumunda bulundu.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, hükümetin Bahçeli'ye verdiği Barzani'yle ilgili cevabı değerlendirdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Akşener, "Malum #bayrak konusunda Sn Bahçeli'nin 'restine' cevabın ne olacağını bekledim. Cevap; 'tercihimiz Barzani' oldu. Tam bir istiskal. Yazık!! Habur'u, Oslo'yu, Dolmabahçe'yi, peşmergenin üç gün boyunca davul zurnayla geçişini unutursanız Türkiye'de asılan paçavraya bakakalırsınız" ifadelerini kullandı.

DİLİNİZ LAL Mİ OLDU?

Balgat'a da göndermede bulunan Akşener, "Bizlere 'nesebi gayri sahih', 'hayvan' gibi hakaret eden 'yiğitler' Sn Bahçeli'nin istiskal edilmesi karşısında diliniz lal mi oldu? 'Perinçek karşısında Erdoğan'ı tercih ederim' denilmişti. 'Ya Barzani ya ben' sözlerine karşılık 'Elbette Barzani' denildi. Balgat'tan tık yok" şeklinde paylaşımda bulundu.