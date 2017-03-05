Akşener: Türkiye'den başka o paçavrayı asan ülke yok!

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Muğla'da Milli İrade'nin Önemi panelinde vatandaşlarla biraraya geldi. Kürdistan paçavrasıyla ilgili skandala değinen Akşener, "Türkiye dışında bu paçavrayı göndere çeken başka bir ülke yok" dedi.

Binlerce Ülkücü, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in Muğla'da yapacağı konferansa akın etti.

Konferansa katılan Ülkücüler salona sığmayınca Akşener konuşmasına dışarıda devam etme kararı aldı.

"ALMANYA VE HOLLANDA'YI KINIYORUM AMA HATIRLATMAK İSTERİM..."

Sözlerine, “Bugün buraya milli iradenin önemi isimli bir konferans için geldim. Spor salonunu istedik. Ama vermediler" diyerek başlayan Akşener, "Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim, burasını bize verdi. Allah onlardan razı olsun ama gördüğünüz gibi o 600 kişilik salona sığmadık ve mecburen bir arada olmak üzere karşı karşıya kaldık. Allah'ın sopası yok" diye konuştu.

Bozdağ, Zeybekçi ve Çavuşoğlu'na Almanya ve Hollanda'da salon verilmemesi konusunda da konuşan Akşener, "Ben hem Almanya'ya hem Hollanda'ya bir program yapmıştım. Sırf bu nedenle bu iki programı iptal ettim. Almanya ve Hollanda'yı kınıyorum. Ama sayın Bozdağ ve Başbakan'a hatırlatmak isterim. Çanakkale'de elektrikleri kestiniz, ampulleri patlattınız. Yalova'da iptal ettiniz. Eskişehir'de benzerini yapıyorsunuz. Rize'de salonu vermiyorsunuz. Muhteremler niye demokrasinizle ilgili olarak şaibe yaratıyorsunuz?” şeklinde hatırlatmalarda bulundu.

“GÜCÜNÜZ VARSA BENİ TUTUKLAYIN”

“Türkiye milli irade, millete gitmeliyiz diyenler tarafından olağanüstü hal şartları altında referanduma gidiyor. Bir kere milli iradenin tecellisi için eşit biçimde mücadele etmek, yarışmak, rekabet etmek gerekir” diye konuşan Akşener sözlerine şu şekilde devam etti: “Hayırcılara her türlü eziyet var. Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın. OHAL'de referanduma eşit olmayan şartlarda gidiyoruz. Diyorum ki; kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu ülkede hukuk devleti gukuk devleti oldu sayenizde. Ama biz öyle cesuruz ki, OHAL'de bile sizinle yarışmaya hazırız. Gelin bu meydanlara, burası er meydanı. Buradan önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu millet sizi üç defa Başbakan yaptı. Sonra istediniz Cumhurbaşkanı yaptı. Sizi salondan çıkarırlarken, ben sizin yanınızdaydım. Zalimliklere karşı çıktım.”

“ABİDİK GUBİDİK İŞLERLE BAŞBAKAN OLAN KİM?”

Kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a meydan okuyan Akşener, “Buradan meydan okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bırakın Cumhurbaşkanlığı forsunu, çıkın Saray'dan gelin meydana gelin yarışalım. Siz kazanırsanız annenizin sütü gibi helal olsun. Ama kaçıyorsunuz.

Abidik gubidik işlerle Başbakan seçildiğini söyledi Binali Bey. Ben tabi 15 senedir dışarıdayım. Abidik gubidik işleri bilmem. Ama siz 15 senedir bu ülkeyi yönettiğinize göre bir bildiğiniz var. Sayın Başbakan, 'abidik gubidik' işlerle Cumhurbaşkanı olan Gül müdür? Yoksa Başbakan olan Erdoğan, Davutoğlu veya şahsınız mıdır?” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ’NİN KOLTUK KORKUSU”

Bahçeli’nin başkanlık sistemini gündeme getirmesinin sebebinin koltuk korkusu olduğunu ifade eden Akşener, “Şimdi ‘beka sorunu’ diyorlar. Habur’da teröristler karşılanırken Türkiye’nin beka sorunu yok muydu? Oslo’da Türk Devleti kepaze edilirken Türkiye’nin beka sorunu yok muydu? Nevruz’da Apo’nun mektubu yokken beka sorunu yok muydu? Hendekler kazılırken beka sorunu yok muydu? Halbuki bugün terör örgütleriyle iyi kötü mücadele ediliyor. Bu beka sorunu nerden çıktı? Bunu Sayın Bahçeli açıklamalıdır. Öyle Meral Akşener’in çoluğuna çocuğuna, şerefine namusuna, 1 yaşındaki torununa laf atarak buradan kaçamayacaksınız” dedi.

“BEBEK KATİLİNE ‘SAYIN’ DEDİĞİMİZİ İSPATLAYABİLİRSENİZ GELİN BİZİ GÖZALTINA ALIN”

“Biz size dedik ki; yapın kongreyi, gidin mahkemeye dediniz. Ve sonuç olarak kurultayı yapmadınız” diyerek konuşmasına devam eden Akşener, “Hayır diyenlere terörist diyorsunuz. Misli misli iade ediyorum. Eğer bizlerin Barzani’yle yan yana geldiğimizi ispatlayabilirseniz, Şivan Perver’le yan yana geldiğimizi ispatlayabilirseniz, bebek katiline ‘sayın’ dediğimizi ispatlayabilirseniz gelin bizi gözaltına alın. Ama tüm bunları yapan sizlersiniz. Bu milli iradenin tecelli ettiği meydanda, vallahi de, billahi de HAYIR, HAYIR, HAYIR! 80 milyon ‘hayır’ diyor!” ifadelerini kullanarak halka seslendi.

“KINANIN NESİNDEN ŞİKAYETÇİSİNİZ?”

Elindeki kınadan rahatsız olanlara da seslenen Akşener, “Kınanın nesinden şikayetçisiniz? Siz Türk töresinden bihaber misiniz? Kına Türk töresinin çok önemli bir kültürü ve İslami geleneğidir. Bu kararlılığı gösterir.Biz kınamızı yapıp vatanımıza kurban olmaya geldik. Biz vatanımız için ölmeye geldik” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN DIŞINDA BU BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKEN BİR BAŞKA ÜLKE YOK”

Geçtiğimiz günlerde Barzani’nin Türkiye’ye gelmesi sebebiyle İstanbul ve Ankara Havalimanları’na Kürt paçavrası asılması konusunda da tepkisini dile getiren Akşener, “Türkiye Cumhuriyeti’nin semalarında bir paçavra asıldı. Bunun sebeplerini anlamak lazım. Barzani bayrağı asıldı çünkü ‘evet’ oyuna ihtiyaçları var. Bunun için Barzani'yi ülkeye davet ettiler. İkinci olarak; hemen sınırımızda Kürt koridoru kuruldu. Bu bizim kırmızı çizgimizdi. Suriye'de Kürdistan'ın kurulmasını gözlerden kaçırmak için Barzani davet edildi. Barzani’nin özerk bölgesini bu ülkeye kabul ettirmeye çalıştılar. Türkiye’nin dışında bu bayrağı göndere çeken bir başka ülke yok. Sayın Bahçeli’den ne beklersiniz? Gök kubbeyi yere indirmeyi beklersiniz. Ama şunu dedi ya ben ya Barzani. Başbakan da dedi ki ‘tercihim Barzani’” dedi.

SİNAN OĞAN’A YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Dün MHP Iğdır Eski Milletvekili Sinan Oğan’a yapılan saldırı hakkında da tepkisini dile getiren Akşener, “Sinan Oğan’ın kürsüsünü deviren kardeşim, bunu Sayın Bahçeli’ye sordun mu?” dedi.

“KİMSESİZLERİN KİMİ OLABİLMEK İÇİN HAYIR”

Kimsesizlerin kimi olabilmek için 'hayır' dediklerini ifade eden Akşener, “Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün torunlarıyız. Benim bir farkım daha var. Ben Gazi Paşa’nın aynı zamanda hemşerisiyim” diye sözlerine devam eden Akşener, “Rejimi değiştirmemeye yemin ettik. 80 milyon kere ‘hayır’ diyoruz. Bu ülkede kadın cinayetleri, tecavüzler, çocuk gelinler, erkek çocuklarına yönelik saldırılar arttı, bu Türkiye için önemli bir konudur. ‘hayır’ diyerek aynı zamanda bunlara da dur diyeceksiniz. Bu yüzden Atatürk’ün sözüyle ‘kimsesizlerin kimi’ olabilmek için 16 Nisan’da 80 milyon kere hayır, hayır, hayır!” şeklinde konuştu.

VATANDAŞI UYARDI

MHP Genel Başkan adayı Akşener, AKP'nin sandıkta uygulayacağı strateji konusunda da vatandaşları uyararak, "AKP iktidarı şöyle bir propaganda yapıyor; ‘hayır’ oyu vereceklere diyorlar ki; ‘ne yaparsanız yapı bir abidik gubidik yapılır ve evet oyu çıkarılır.’ Bu tamamen sandığa gitmemeniz için uydurulmuş bir senaryodur. Şimdi her biriniz akrabalarınızı, dostlarınızı, komşularınızı oy kullanmaya gideceksiniz. Oylarınızın peşinde olacaksınız. Saat 17.00’te sandıklar açıldığında orada olacaksınız. Ve ‘abidik gubidik’in önüne geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI PRANGAYI AÇIKLASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'prangalarımızdan kurtulacağız' sözlerine de değinen Akşener "Cumhurbaşkanı’nın ayağında pranga varmış. Bu pranga nedir? Şu soruyu sormak isterim: bu pranga partinizde seçtiğiniz Başbakanlar mıdır? Bakanlar mıdır? Birebir atadığınız, elinizde bulunan yargı mıdır? Bu prangayı anlatmak zorundasınız" dedi.