Akşener, Tuzla'dan 'hayır' diyecek

MHP Genel Başkan adayı Akşener, “Milli İradenin Önemi” konferanslarına İstanbul Tuzla'dan devam ediyor.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener “Milli İradenin Önemi” konferanslarına hız kesmeden devam ediyor. Akşener, İstanbul Tuzla'dan 'hayır' diyecek.

Tuzla programını sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, 16 Mart 2017 Perşembe günü, saat 19.30'da Adli Restorant'ta Tuzlalı vatandaşlarla bir araya gelcek.

YARIN EYÜP'TE OLACAK

Akşener'in yarınki durağı İstanbul Eyüp olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Eyüp'den neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener, Eyüp Milli Dayanışma ve Demokrasi Platformu'nun konuğu olarak 17 mart Cuma günü saat 14:00'da İslambey Renk Düğün Salonu'nda İstanbullularla bir araya gelcek.