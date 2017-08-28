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Akşener Twitter'dan paylaştı

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Akşener Twitter'dan paylaştı
Meral Akşener, Arakan'da işlenen insanlık suçuna sessiz kalmadı.

Meral Akşener, Arakan'da Müslümanlara yapılan katliama tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki paylaşımda bulunan Akşener, "Arakan’da işlenen insanlık dışı katliamı şiddetle kınıyorum. 
Türkiye bu konuda acilen bütün diplomatik imkanları harekete geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

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