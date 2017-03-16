MHP Genel Başkan adayı Akşener, İstanbul Tuzla'da vatandaşlarla bir araya geldi. Referandumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Akşener, Ülkücülerin sandıkta hükümete ve Balgat'a gereken cevabı vereceğini söyledi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in referandum kampanyası tüm engelleme girişimlerine rağmen devam ediyor.

Akşener, referandum çalışmalarına İstanbul Tuzla Adli Restaurant'ta devam etti. Programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı etkinlik geç başlamak zorunda kaldı.

MHP içindeki atmosfer ve Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Ülkücülerle inatlaşmanın bedeli olarak sandıktan 'hayır' çıkacak" dedi.

İşte Akşener'in açıklamaları:

MİLLET 15 TEMMUZ'DA DEVLETİ SOKAKTAN TOPLADI

Bu darbe teşebbüsünün olmasını sağlayan devlet yönetme eksikliği, hükümet etme eksikliği, senden ve benden diyerek insanları ayırma psikolojisi, ruh hali 15 Temmuz’a sebep oldu. Ve bu millet kepaze edilen devleti sokaktan, köprüden topladı getirdi. Ama bu arada bana diyorlar ki; “Meral Hanım neden tankın üzerine çıkmadı?” diyorlar. Yahu Başbakan tünelde saklandı. Cumhurbaşkanı uçakta. Hiçbir milletvekilini tank üzerinde görmedik. İlginçtir ki bu ülkenin tankın üzerinde görmeye uygun gördüğü kişi benmişim.

REFERANDUMDAN 'HAYIR' ÇIKARSA BİNALİ YILDIRIM GİDER

Ellerimize kına yaktık, bu vatana sahip çıkmak için yola çıktık. Vallahi de dönmeyeceğiz. Hayır çıkarsa benim tanıdığım Cumhurbaşkanı 1 hafta evden çıkmaz. Milletle inatlaşmaz. Bu millet siyasetçiyi bu referandumda zapturapt altına alır. O saatten sonra asgari ücret konuşulur, işsizlik konuşulur. Hollanda konuşulmaz, hilal/haç kavgası konuşulmaz. Cumhurbaşkanı yerinde oturur, ama ben Binali Beyin yerinde oturacağını zannetmiyorum. AKP’nin iktidarı devam eder. MHP konusunda emin değilim. Devlet Bey gitmemek için elinden geleni yapar. Ama dayanabilir mi bilmiyorum. Ama bu irade Balgat’takilere gereken cevabı verecek.

ÜLKÜCÜLERLE İNATLAŞMANIN SONUCUNDA SANDIKTAN 'HAYIR' ÇIKACAK

Abimin bana iki vasiyeti var:

Birincisi; iki Ülkücünün arasına girmeyeceksiniz. İkincisi; sakın ola Ülkücülerle inatlaşmayacaksın. Şu anda Balgat Ülkücülerle inatlaşıyor. Ben kalpten inanıyorum ki bu inatlaşmanın sonunda ‘hayır’ çıkacak. Şu an korkuyorlar, o yüzden korkutmaya çalışıyorlar. Ama o duvarın altında kalacaklar. İstedikleri kadar abidik gubidik yapsınlar, 16 Nisan akşamı Allah’ın izniyle derin bir nefes alacağız.