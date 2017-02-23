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Akşener Vatanseverler Derneği'ne geliyor

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Akşener Vatanseverler Derneği'ne geliyor
MHP Genel Başkan adayı ve eski İçişleri Bakanı Meral Akşener, "Hayır" oyu için çıkacağı yurt gezilerine İstanbul'dan başlıyor.

Akşener, İstanbul Avcılar'da "Milli İradenin Önemi" konulu bir toplantıya katılıp, orada da bir konuşma yapacak. Akşener'in katılacağı toplantıyı "Vatanseverler Derneği" düzenledi. 26 Şubat 2017 Pazar günü saat: 15: 00'da gerçekleştirilecek toplantı Avcılar'daki Barış Manço Kültür Merkezin'de yapılacak. Toplantıya geniş bir katılım sağlanması bekleniyor. Bilindiği gibi "Hayır Platformu"nun önde gelen isimleri; Meral Akşener, Koray Aydın, Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Dr. Sinan Oğan, Ankara'da yaptıkları toplantı sonrasında referandum öncesi, Türkiye'yi karış karış gezerek, vatandaşı anayasa değişikliği konusunda aydınlatma kararı almışlardı.

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