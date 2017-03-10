Akşener ve Aydın'dan ihraçlara sert tepki!

MHP Genel Başkan adayları Akşener ve Aydın; Sinan Oğan, Nuri Okutan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok'un partiden ihraç edilmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Başkanlık sistemine 'hayır' dedikleri için partiden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından Balgat'a tepki gösteren Akşener, "Balgat referandumda #Hayır oyu verecek arkadaşlarımızı ihraç etti" ifadelerini kullandı ve "Bey takva sahibi ve temiz olmalıdır, eğer bey takva sahibi ve temiz kalpli olmazsa, hiçbir vakit temiz ve isabetli hareket edemez" yazılı bir görsel paylaştı.

KORAY AYDIN'DAN SERT TEPKİ!

MHP'li 4 ismin partiden ihracına bir tepki de MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın'dan geldi.

"Partimizin hiç bir kurulunda istişare edilmeden, tabanın sesi dinlenilmeden alınan "evet" kararına karşı çıkmak neden suçtur?" ifadelerini kullanan Aydın, şu açıklamayı yaptı:

"Türk siyaseti çalkalanırken, siyasi tercihler sebebiyle olmaması gereken ayrışmalar yaşanırken birlik ruhu sürekli zedeleniyor hareketimizde. Bugün MDK kararıyla Sinan Oğan, Nuri Okutan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu'nun partimizden ihraç edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Partimizin hiç bir kurulunda istişare edilmeden, tabanın sesi dinlenilmeden alınan "evet" kararına karşı çıkmak neden suçtur?

Parti içi muhalefet, farklı görüşlerin varlığı demokrasiyi güçlendiren durumlardır. Zararı yok faydası vardır. Neden bunlara karşıyız?

Çare uzaklaştırmak, kapatmak, ötekileştirmek değil; bir arada tutmak, kazanmak ve saygı duymak olmalıdır. İhraç edilen arkadaşlarımızın ülkücü-milliyetçi harekete hizmet etmeye devam edeceklerine inancım tamdır."