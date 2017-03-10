Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener ve Aydın'dan ihraçlara sert tepki!

»
Akşener ve Aydın'dan ihraçlara sert tepki!
MHP Genel Başkan adayları Akşener ve Aydın; Sinan Oğan, Nuri Okutan, Yusuf Halaçoğlu ve İsmail Ok'un partiden ihraç edilmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Başkanlık sistemine 'hayır' dedikleri için partiden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından Balgat'a tepki gösteren Akşener, "Balgat referandumda #Hayır oyu verecek arkadaşlarımızı ihraç etti" ifadelerini kullandı ve "Bey takva sahibi ve temiz olmalıdır, eğer bey takva sahibi ve temiz kalpli olmazsa, hiçbir vakit temiz ve isabetli hareket edemez" yazılı bir görsel paylaştı.

KORAY AYDIN'DAN SERT TEPKİ!

MHP'li 4 ismin partiden ihracına bir tepki de MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın'dan geldi. 

"Partimizin hiç bir kurulunda istişare edilmeden, tabanın sesi dinlenilmeden alınan "evet" kararına karşı çıkmak neden suçtur?" ifadelerini kullanan Aydın, şu açıklamayı yaptı:

"Türk siyaseti çalkalanırken, siyasi tercihler sebebiyle olmaması gereken ayrışmalar yaşanırken birlik ruhu sürekli zedeleniyor hareketimizde. Bugün MDK kararıyla Sinan Oğan, Nuri Okutan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu'nun partimizden ihraç edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Partimizin hiç bir kurulunda istişare edilmeden, tabanın sesi dinlenilmeden alınan "evet" kararına karşı çıkmak neden suçtur?

Parti içi muhalefet, farklı görüşlerin varlığı demokrasiyi güçlendiren durumlardır. Zararı yok faydası vardır. Neden bunlara karşıyız?

Çare uzaklaştırmak, kapatmak, ötekileştirmek değil; bir arada tutmak, kazanmak ve saygı duymak olmalıdır. İhraç edilen arkadaşlarımızın ülkücü-milliyetçi harekete hizmet etmeye devam edeceklerine inancım tamdır."

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener 'hayır'ı anlatmak için meydanlara iniyorAbdüllatif Şener 'hayır'ı anlatmak için meydanlara iniyorSinan Oğan'dan Bozdağ'a: Siz de mi FETÖ'cüsünüz?Sinan Oğan'dan Bozdağ'a: Siz de mi FETÖ'cüsünüz?Meral Akşener Eskişehir'den 'hayır' diyecekMeral Akşener Eskişehir'den 'hayır' diyecekAkşener ve Aydın'dan ihraçlara sert tepki!Akşener ve Aydın'dan ihraçlara sert tepki!Erdoğan: Rusya'dan MS-21 uçağı alacağızErdoğan: Rusya'dan MS-21 uçağı alacağızEnsar Vakfı'ndaki tecavüzü soran kadınlar darp edildiEnsar Vakfı'ndaki tecavüzü soran kadınlar darp edildiÖzdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!Özdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!Dev anketten Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber!Yıldırım: "Haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı!"Yıldırım: "Haydi söyleyin bakalım, zamanımız az kaldı!"Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!Halaçoğlu'ndan Habertürk'e çok sert tepki!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti