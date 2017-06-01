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Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi

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Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
MHP Genel Başkan adayı Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, iftar yemeğinde bir araya geldi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iftar yemeğinde buluşmak üzere JW Marriott Hotel'e geldi. 

Akşener'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşen iftar yemeğine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Lale Karabıyık da katıldı. 

Akşener'e ise Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile Balıkesir Milletvekili İsmail Ok eşlik etti.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, iftarın ardından Türkiye'deki siyasi atmosfer hakkında değerlendirmelerde bulundu.

 

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