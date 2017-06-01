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Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi

Akşener ve Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde bir araya geldi
MHP Genel Başkan adayı Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, iftar yemeğinde bir araya geldi.
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