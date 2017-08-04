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Akşener ve Özdağ bir araya geldi

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Akşener ve Özdağ bir araya geldi
Meral Akşener, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni parti oluşumunda birlikte hareket etme kararı alan Meral Akşener ve Ümit Özdağ bir araya geldi. 

Buluşmayı, Akşener Twitter hesabından duyurdu. Meral Akşener, Özdağ ile fotoğrafını "Sayın Ümit Özdağ hocamla memleket meselelerini konuştuk" notuyla paylaştı.

İşte Akşener'in o paylaşımı:

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