Akşener ve Yeni Parti sendromu

Türkiye'nin başında iktidar doygunu ve metal yorgunu bir AKP var.

İdeallerini ve iktidar olma umudunu kaybetmiş muhalefet partileri tarafından AKP -doğrudan ya da dolaylı olarak- desteklendiğinden girdiği her seçimden zaferle çıkıyor.

Böyle iktidara böyle muhalefet!

Girdiği bütün seçimleri kazanan iktidar partisiyle, girdiği bütün seçimleri kaybeden muhalefet partileri sonuçta gül gibi geçinip gidiyorlar.

AKP iktidarının devam edebilmesi için böyle bir muhalefete ihtiyaç var.

İktidar iktidarını, muhalefet muhalefetini mevcut statükonun aynen devamında bulmaktadır.

Genel anlamda tükenmiş ve yılgın ekipler tarafından çepeçevre kuşatılmış siyaset, mevcut iktidar ve muhalefetiyle millete, "bana mahkûmsun ve mevcutla yetinmek zorundasın" dayatmasında bulunuyor.

Türkiye bu yorgun ve yılgın adamların siyasetine mahkûm edilemez.

Akşener faktörü!

Vatandaş mevcut siyasi statükoya alternatif bir siyasi çıkışı dört gözle bekliyor.

Türkiye'nin devasa sorunlarının üstesinden gelecek yeni kadrolar, yeni heyecanlar, yeni yaklaşımlar ve yeni çözümler vatandaşın en acil ihtiyacıdır.

Türkiye'nin bu aşamada bu iktidara ve muhalefete değil anlatacağı yeni bir hikâyesi, iddiası, ideali ve heyecanı olan kadrolara ihtiyacı vardır.

Bu şartlar Akşener ve arkadaşlarını tarihi bir görevle yüz yüze bıraktı!

Akşener, ya "böyle gelmiş böyle gider" diyerek olanı biteni sineye çekmek ve seyretmek ya da "bu devran değişmelidir" diyerek risk almak gibi bir tercih yapmak zorunda kalmıştır.

İnsanlar Türkiye'nin böyle bir iktidara da ne yaptığını kendilerinin de bilmediği şaşkın muhalefete de mecbur olmadığını dile getirmeye başladılar.

Akşener önderliğinde partileşme süreci böyle başladı.

Yargısız infaz süreci de...

Gündem siyasetin yönünü gösteriyor!

Yeni partinin 2019 seçimleri öncesi AKP'nin kurguladığı iktidar/muhalefet dengesini bozma ihtimali iktidar yandaşlarını adeta çığırından çıkardı.

Akşener faktörü bütün dengeleri alt üst edecek nitelikte görülmeye başlandı.

Bu yüzden AKP'nin güdümündeki medya var gücüyle henüz doğmamış çocuğa don biçmeye başladı.

Son on beş gündür basında yeni partiyle ilgili sayısız köşe yazısı yayınlandı. Televizyondaki tartışma programlarının ana konusu da kurulacak olan parti ve Akşener'di.

Yeni parti ve Akşener ile ilgili olarak yayınlanan köşe yazılarının başlıkları ve yayınlanan gazeteler aslında her şeyi özetliyor.

Sabah Gazetesinden Salih Tuna "Akşener'e bu vicdansızlığı da yaparlar",

Türkiye Gazetesinden Fuat Uğur "Gülen'in Akşener rüyası, Sözcüler ve Doğanlar",

Star Gazetesinden Ahmet Kekeç "Bu gevşekler Akşener'de ne buldu?"

Star Gazetesinden Fadime Özkan; "İddialı Meral Hanım'la atletli Kemal Beyin rekabeti",

Hürriyet'ten Ahmet Hakan "Meral Akşener aradı ve şunları söyledi",

Bu yazılar ve Akşener gündemi bir değil birden fazla odak yönünden korkunun dağı/taşı sardığını gösteriyor.

İftira, itham, isnat ve kirletme!

Dahası Akşener'in partileşme bağlamında siyaset dışına itilmiş kesimleri derleyip, toparlayıp birleştirmeye başlaması iktidar ve muhalefet cenahını fena halde rahatsız etmiştir.

Bir yerlerden düğmeye basıldı.

Namus, şeref ve haysiyet cellatları derhal iş başı yaptılar.

İftira, itham, isnat ve kirletme kampanyaları birbirinin peşi sıra gelmeye başladı.

Köşeleri tutmuş uyduruk adamlar uydurdukları senaryolarla fütursuzca Akşener ve arkadaşlarına saldırmaya başladılar.

Siyasetin leş kargaları, İngiliz anahtarı olan FETÖ maymuncuğuyla kendileri için tehdit oluşturan herkesi ve her kesimi sindirmeyi amaçlıyor.

Bir zamanlar MHP/CHP'nin Cumhurbaşkanı çatı adayı, iktidar partisi tarafından FETÖ projesi olarak sunulmuştu.

Aynı statükonun partileri bu defa FETÖ'yle yeni partiyi vurmaya çalışıyor.

Tutmaz, tutamaz ve tutmayacaktır.

Muhataplarına inandırıcılığı olmayan uyduruk iftira ve ithamların bumerang etkisi yaparak iftiracıları vurmasının ilahi bir yasa olduğunu hatırlatırız!