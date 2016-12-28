Akşener yanılmaz

MHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladığı andan itibaren Devlet Bahçeli'nin uğraş alanına giren Meral Akşener'in, MHP'li vekillerle başkanlık sistemine karşı çalışmalar yaptığını Orhan Uğuroğlu arkadaşımızın yazısından öğrendik...

Anlaşılan MHP Grubunun neredeyse tamamı, birkaç yalaka cambazın dışında "Anayasa değişikliğine hayır" diyecek...

Tabii sadece onlar değil; başkanlık sistemini kişiyi diktaya taşıyacak yol ve yöntem sayan her yurttaş da hayır oyu kullanacak.

Nitekim araştırma şirketleri, değişikliğe evet diyeceklerin ancak yüzde 38 civarında olduğunu açıkladı. Bu oran başkanlığın reddedileceğini gösteriyor.

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Meral Akşener, milliyetçi ülkücü hareketin yılmayan mensuplarından biri. Siyasal tespitlerinde hiç yanılmıyor. Devlet Bahçeli ve etrafındakilerin milliyetçi ülkücü çizgiden saptıklarını söylediğinde köpüren çok oldu...

Düşüncesiz herifler...

Çizgiden sapmayan insanın AKP'nin dümen suyunda ne işi var; Erdoğan'ı tek adam yapmak görevi Devlet Bahçeli ile etrafındaki dangalaklara (*) mı kaldı!

Bu gidişi, yanlış hatırlamıyorsam Akşener de, tüzük kurultayında dile getirdi, "Bunlar AKP yolunda" dedi. Genel merkezdeki dangalaklar da bunun üzerine Akşener'in biletini kestiler...

Devran, siyasette de değişir; partideki milliyetçi ülkücü unsurların biletini kesenler de günü geldiğinde kargoya verilir, toptan postalanır!

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(*) Hakaret değil; sözlük anlamı, düşüncesiz insan

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Yalancının mumu yatsıya kadar...

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Sütun komşum Remzi Özdemir, ekonomiyi bilen başarılı bir yazardır. Her kalem, onun gibi kolay anlaşılır biçimde yazamaz. Remzi iyi yetişmiş ve bilgili bir yazar olduğu için konuları ayrıntılı anlatma başarısı da gösteriyor...

Geçen günkü yazısıyla iktidarın maskesini indirdi...

Hükûmet neredeyse iki yıldır SSK emeklilerini "Promosyon alacaksınız" diye oyalıyordu. Hangi Çalışma Bakanı geldiyse aynı telden çaldı, bankalarla pazarlığın sürdüğünü söyledi.

Arada topu başbakana kadar attılar, hatta hiç unutmuyorum başbakandan menkul rakam bile verdiler...

Oyalamaca, kandırmaca...

Uzun bir serencam anlayacağınız...

Gerçekleri Remzi dile getirdi...

Şimdiki bakanın "Sonunda promosyon filan yok, olsa bile çerez kadar olur" dediğini yazdı...

Halef selef Çalışma Bakanları'nın arasında emekliye "Maaşını veren bankayı değiştirirsen, 300 lira kadar promosyon alırsın" diye akıl vermeye kalkanın da olduğuna değindi...

Çok acı, emekliyi dilenci yerine bile koydular...

Emekliler, şimdi buyursunlar da oylarını AKP'ye vermeyi sürdürsünler; hatta, tek adamlık sistemi için de evet oyu kullansınlar...

Yetinmesinler, iktidarın yalancılığını alkışlayarak yalanlarının üzerine bir de tüy diksinler, yakışır!

Katiller birbirine benziyor

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Benzerliğe bakın; Suriye'de halk bir taraftan DEAŞ bir taraftan da Esad güçleri tarafından katlediliyor...

Rusya buna seyirci, ABD buna seyirci, AB üyesi ülkeler buna seyirci, sadece Türkiye sivilleri kurtarmaya çalışıyor...

Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri, okurum Coşkun Telciler'in de dediği gibi bir çırpıda düşmanlıktan dostluğa döndü. Bunda Erdoğan'un Şanghay Beşlisi'ne katılma isteği büyük rol oynadı, düşürülen uçak için pardon demesi de...

Bölgemizi iyi gözlemlememiz lâzım; zırt pırt yön değiştirmek

başımıza daha beter işler açabilir.

ANLAMLI SÖZLER

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Yoksulların savaşına terör, zenginlerin terörüne ise savaş denir. (Peter USTİNOIV)