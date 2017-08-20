Akşener yeni parti için tarih verdi

MHP eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun sünnet düğününe katılan Akşener, yeni partinin tarihle ilgili soruya cevap verdi.

Meral Akşener, MHP eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun Satmazlı Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katıldı.

Mehter marşlarıyla karşılanan Akşener, sünnet olan Cevathan Özgür'ü tebrik ederken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Akşener, yeni parti kurma çalışmaları ile ilgili bir soru üzerine, “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.