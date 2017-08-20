Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener yeni parti için tarih verdi

»
Akşener yeni parti için tarih verdi
MHP eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun sünnet düğününe katılan Akşener, yeni partinin tarihle ilgili soruya cevap verdi.

Meral Akşener, MHP eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun Satmazlı Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katıldı.

Mehter marşlarıyla karşılanan Akşener, sünnet olan Cevathan Özgür'ü tebrik ederken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Akşener, yeni parti kurma çalışmaları ile ilgili bir soru üzerine, “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Karamollaoğlu'ndan baskın seçim iddiasıKaramollaoğlu'ndan baskın seçim iddiasıAkşener yeni parti için tarih verdiAkşener yeni parti için tarih verdiTezcan'dan Erdoğan'a 'Racon' tepkisiTezcan'dan Erdoğan'a 'Racon' tepkisiAtatürk anıtına saldırıda flaş gelişmeAtatürk anıtına saldırıda flaş gelişmeMemur-Sen: "Gelen teklif aciz Türkiye döneminin yansımasıydı!"Memur-Sen: "Gelen teklif aciz Türkiye döneminin yansımasıydı!"Erdoğan: "Kimse benim adıma racon kesmesin"Erdoğan: "Kimse benim adıma racon kesmesin"Türkiye'de ilk defa yapılıyor: 43 ilde operasyonTürkiye'de ilk defa yapılıyor: 43 ilde operasyonTürkiye'deki yapıların yarısı riskliTürkiye'deki yapıların yarısı riskliDanıştay'dan 'kimyasal hadım' kararıDanıştay'dan 'kimyasal hadım' kararıŞampiyon bisikletçiye otomobil çarptıŞampiyon bisikletçiye otomobil çarptı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti