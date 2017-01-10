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Akşener'den Anayasa görüşmeleri açıklaması

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Akşener'den Anayasa görüşmeleri açıklaması
Yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin yapılan oylama sonuçlanırken, MHP Genel Başkan Adayı Akşener'den açıklama geldi.

Meclis'te yapılan Yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine dair oylama 338 oy ile kabul edilirken, MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kabul oyu veren vekillerin sorgulamadan oy kullandığını savunan Akşener, "Şuuraltı böyle bir şey. İtaat et rahat et. Anahtar kelime 'itaat'" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM'A SERT TEPKİ

Başbakan Yıldırım'ın "2 kaptan bir gemiyi yönetemez, tek kaptan yönetmeli" sözlerini de değerlendiren Meral Akşener, "BB 'iki kaptan gemiyi batırır' el hak haklı.Ülkemizin ekonomisine,iç ve dış sorunlarına baktığımızda iki kaptan gemiyi batırmak üzere. BB anayasayı savunuyor. "Milletin oyu yetmiyor mu birde vekillerden mi güvenoyu alınacak?" MV alkışlıyor. Aşağılanmaya karşı alkış. Yazık!!!" paylaşımında bulundu.

İşte Akşener'in paylaşımları:

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