Akşener'den Atatürk'lü mesaj

Meral Akşener, Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümünü sosyal medya hesabından andı.

Meral Akşener, Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü vesilesi ile sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Akşener, Atatürk'ün Anfartalar savaşında çekilmiş bir fotoğrafı ile yaptığı paylaşımında "Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in o paylaşımı: