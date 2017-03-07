Akşener'den Bahçeli'ye cevap

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Bahçeli'nin Oğan'a yapılan saldırıyla ilgili sözlerine manidar bir cevap verdi.

MHP'nin Genel Başkan adayı Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin Bahçeşehir Üniversite'sinde saldırıya uğrayan Sinan Oğan'a ilişkin söylediği "Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" sözlerine yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, "Sayın Bahçeli (Sayın Sinan Oğan'a yapılan saldırı için) Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz. Kurultay mücadelesini düşündüm de... Haklıdır" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan'a düzenlenen saldırı hakkında şunları söylemişti:

"Bunun neresini değerlendireyim. Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz."

BAHÇELİ LEHİNE SLOGANLARLA SALDIRMIŞTI

Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada Ömer Faruk Y. isimli bir kişi "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" diyerek Oğan'ın bulunduğu kürsüye saldırmıştı. Emniyette "saldırı" suçundan işlem yapılan Ömer Faruk Y, daha sonra nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.