Akşener'den Balgat Yönetimine tarihi soru

MHP Genel Başkan Adayı Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MHP Genel Merkezi'ne tarihi bir soru sordu.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Twitter hesabından MHP Genel Merkez'ine göndermede bulundu.

AKP eski Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın MHP ve Devlet Bahçeli hakkında söylediği sözleri paylaşan Akşener, "Sahi bir AKP MV bu twiti atmıştı.Cansiperane başkanlığı savunan Balgat mukimi muhteremler,görüşünüzü alalım. Bir twitinde bunları yazmıştı.Kurultay isteyenlere söven Balgat mukimleri evet oylarınızı zarfa koyarken bu hakaretler aklınıza geliyor mu?" diye sordu.

İşte Akşener'in paylaşımı: