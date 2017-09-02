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Akşener'den bayram mesajı
Akşener'den bayram mesajı
Kurban Bayramının ilk gününü ailesi ve akarabaları ile geçiren Meral Akşener, vatandaşın bayramını bir video ile kutladı.
02 Eylül 2017 Cumartesi 13:26
Etiketler:
akşener
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bayram
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mesaj
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.