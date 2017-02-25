Akşener'den: Bu haber bana E-Muhtırayı hatırlattı!

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Hande Fırat'ın gündemi oluşturan haberiyle ilgili paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Twitter hesabından Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve TSK'yle ilgili yaptığı haberi değerlendirdi.

Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın "Yedi eleştiriye, yedi yanıt" başlıklı haberiyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ı göreve çağıran Akşener, "Hande Fırat'ın haberinin zamanlaması manidar.Bana "meşhur e- muhtırayı"hatırlattı.Sn BB bu haberin gereğini yapacak mı?" ifadelerini kullandı.