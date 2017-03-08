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Akşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar
Akşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar
MHP Genel Başkan adayı Akşener, Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
08 Mart 2017 Çarşamba 09:07
Etiketler:
akşener
,
mhp
,
küçükkaya
,
fox tv
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.