Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Akşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Akşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar
MHP Genel Başkan adayı Akşener, Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Akşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar
Akşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı
Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı
MHP'li Kaya: Gelin bir hafta sonu teşkilatlara sandık koyun
MHP'li Kaya: Gelin bir hafta sonu teşkilatlara sandık koyun
"Bahçeli 2002’den beri hep önümüzü açtı"
"Bahçeli 2002’den beri hep önümüzü açtı"
İsmail Küçükka'yadan 'Ülkücü' tepkisi
İsmail Küçükka'yadan 'Ülkücü' tepkisi
"Başbakan ördek avına çıkmış, ördek taklidi yapan avcı gibi"
"Başbakan ördek avına çıkmış, ördek taklidi yapan avcı gibi"
Erdoğan'ın o sözü Portakal'ı çileden çıkardı!
Erdoğan'ın o sözü Portakal'ı çileden çıkardı!
Bahçeli'den Oğan için şok sözler!
Bahçeli'den Oğan için şok sözler!
Kepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyor
Kepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyor
Sinan Oğan'dan MHP'li başkanlarla ilgili çarpıcı iddia
Sinan Oğan'dan MHP'li başkanlarla ilgili çarpıcı iddia
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Şimdi hayır demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları: Şimdi hayır demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz
Mekih Gökçek Şehitlere "kömür" dedi
Mekih Gökçek Şehitlere "kömür" dedi
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 08 03 2017
  • Jürgen Kost: Sergen Yalçın'ı Arsenal'e istedik
  • Dişlerin de bahar temizliğine ihtiyacı var!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti