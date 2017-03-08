Akşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkan adayı Meral Akşener, FOX TV'de, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekranlara gelen Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, 22 yıllık siyaset hayatında ilk kez bu dönem kadın kimliği üzerinden bir ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Siyaseten kendisini nasıl tanımladığı sorulan Akşener "Ülkücü, Türk milliyetçisiyim" şeklinde cevap verdi. MHP'deki değişim sürecine değinen Akşener, "O dönem yapılan ciddi anketler gösteriyordu ki sadece AKP'den yüzde 8'lik bir oy alıyorduk. İşte bunu ne zaman gördüler ortalık karıştı. Çıkarılmayan engel, engellenmeyen toplantımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kampanya nasıl gidiyor sorusuna cevap veren Akşener, "Birkere şartlar eşit değil. AKP yönetimine şunu söylemek isterim. Anayasa değişikliğine hayır diyenler olmasa, desek ki biz oynamıyoruz, herkes evet oyu kullansa ne olur? Referandum meşru olur mu? Bizim hayır dememiz çok kıymetli, meşruiyet açısından. Olağanüstü hal varken referanduma gidiyoruz. Rekabeti ortadan kaldırmasına rağmen gündeme getirmiyoruz" dedi.



Bakan programlarının iptal edilmesine de değinen Akşener, "Almanya ve Hollanda’nın AK Parti'ye yaptığı bu uygulamayı şiddetle kınıyorum. Ben de Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlarına yapılan bu uygulamayı protesto ederek Almanya ve Hollanda'da toplantılarımı iptal ettim. Gitmemiz fırsatçılık olurdu. Keza Sayın Baykal da aynı duruşu sergiledi" diye konuştu.

Programlarına yapılan engellemeleri dile getiren Akşener, Cumhurbaşkanına böyle seslendi: "Yalova’da bir gün kala programım iptal edildi. Çanakkale’de bir otel tuttuk, parasını ödedik, senet yapılmış, nolur yapmayın dediler. Biz tabii devam ettik. Hayatımda ilk defa megafonla konuştum. Noldu biliyor musunuz? Elektrikler kesildi. Benim konuşmalarımın özü milli iradenin önemi. Yıllardır milli irade diyenlerin yaptıkları bu. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, görmezden gelmeye çalışmayın.