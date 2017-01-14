Akşener'den çarpıcı açıklamalar

Akşener Antalya'da konuşuyor...

Akşener'in konuşmalarından satırbaşları:

Milletvekillerinin sağ duyusu devreye girmezse Meclis'ten geçecek gibi görünen Anayasa sistemi ile ilgili görüşlerimi paylaşmak için buradayım.

Millet sandığı gider ve bir tercihte bulunur. Adı üstünde bu bir tercihtir. Bu tercihi Meclis ve yargı denetler.

Şimdi bu milli iradeyi ağızlarından düşürmeyen, buradaki arkadaşlarım her biriniz milli iradeye saygılı ve onun emrinde insanlarız. Dolayısıyla milli iradenin bir de tecelli etme şartları var. Yani milletin sandığa gidip tercih yaptığı zamana kadarki süreç, bu Anayasa değişikliğinin 'evet çok olumludur' diyenlerin anlattığı gibi, 'hayır ülkemiz için yanlıştır dolayısıyla hayır oyu verilmelidir' iradesi gösterenlerin de aynı imkanar içerisindem milletimizle görüşüp milletimize bunları aktarması gerekir.

CNN Türk, Habertürk ve Fox TV ve bunlara bağlı gazeteler dışında tamamı iktidarın yandaşı, candaşı, havuz medyası denilen bir medya grubu zinciridir. Tek tip propagandanın yapıldığı bu Anayasa görüşmelerinde karşı çıkanların vatan haini sayıldığı, FETÖ'cülükle suçlandığı bir medya propaganda gücüyle karşı karşıyayız.

Buradan milli irade çıkmaz, buradan milli irade tecelli etmez. Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere ortamı germeden yumuşatmak ve milli iradenin tecellisi için yol açmak mecburiyetindedirler.

Bana soruyor arkadaşlarım: "niye televizyona çıkmıyorsun?"

Beni çağırıyorlar da ben mi çıkmıyorum?

Buradaki arkadaşlarımın birçoğu idam sehpalarından geldi. O gün korkmayan, bugün korkar mı?

Arkadaşlarım bana 'Başbakan Meral' diye sesleniyor. Yahu korkutmayın şu insanları.

Şimdi kısaca şunu söyeleyeyim; bu sefer de başka badirelerden geçerek yürüyoruz. Allah her safhada bize yardım etti. Amacımız ülkemizdi, milletimizin birliği beraberliğiydi. Bu zorlukların içinden sadece ben değil tüm arkadaşlarımızla tuzaklardan çıkıp geldik.

Ben buradan özellikle MHP'li milletvekillerine seslenmek istiyorum. Birçok Cumhuriyet düşmanlığı içeren sosyal medya paylaşımları gösterebilirim. Türkiye ayağınızın altından bir halı gibi çekiliyor. Gizemli konuşmalara boyun eğmeyin. Son viraj bu. 1917'ye geldik. Allah aşkına, siz Türk milliyetçisisiniz! Cesaret gösterin, 'hayır' oyu verin.

Ben bu arada 'hayır' diyeceğini ayan beyan açıklayan ve bunun için tüm imkanlarıyla propaganda yapan Gaziantep Milletvekili ve Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış Müsavat Dervişoğlu'na, İstanbul Milletvekili Atila Kaya'ya, Ispırta Milletvekili Nuri Okutan'a, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'e teşekkür ediyorum.

Ama anlaşılıyor ki bir mucize olmadığı müddetçe Anayasa teklifi Meclis'ten geçecek gibi gözüküyor.

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