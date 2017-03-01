Akşener'den 'hayır' videosu

MHP Genel Başkan adayı Akşener'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'hayır' videosu kısa sürede büyük beğeni topladı. Çanakkale temalı kısa videoda "Vatan 'YAR' olsun diye! 80 milyon kere hayır" sözleri yer alıyor.