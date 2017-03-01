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Akşener'den 'hayır' videosu
Akşener'den 'hayır' videosu
MHP Genel Başkan adayı Akşener'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'hayır' videosu kısa sürede büyük beğeni topladı. Çanakkale temalı kısa videoda "Vatan 'YAR' olsun diye! 80 milyon kere hayır" sözleri yer alıyor.
01 Mart 2017 Çarşamba 17:06
Etiketler:
akşener
,
istanbul
,
hayır
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video
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.