Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Akşener'den 'hayır' videosu

Akşener'den 'hayır' videosu
MHP Genel Başkan adayı Akşener'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'hayır' videosu kısa sürede büyük beğeni topladı. Çanakkale temalı kısa videoda "Vatan 'YAR' olsun diye! 80 milyon kere hayır" sözleri yer alıyor.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Akşener'den 'hayır' videosu
Akşener'den 'hayır' videosu
Halaçoğlu ve Feyzioğlu, Konya Ilgın'da Başkanlık sistemini anlattı
Halaçoğlu ve Feyzioğlu, Konya Ilgın'da Başkanlık sistemini anlattı
"Bu Anayasa Erdoğan için değil, her doğan içindir"
"Bu Anayasa Erdoğan için değil, her doğan içindir"
Fenalaşan dalgıcı Belediye Başkanı kurtardı
Fenalaşan dalgıcı Belediye Başkanı kurtardı
'Ticari kaybım var' dedi türbanı çıkardı
'Ticari kaybım var' dedi türbanı çıkardı
Suriyeliler Türk gencini bıçakladı!
Suriyeliler Türk gencini bıçakladı!
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!
Köpekten insanlık dersi!
Köpekten insanlık dersi!
Yıldırım paçavra rezaletini böyle savundu
Yıldırım paçavra rezaletini böyle savundu
Erdoğan, 'bedelini ağır ödeyecekler'
Erdoğan, 'bedelini ağır ödeyecekler'
"Ha Barzani, ha Öcalan"
"Ha Barzani, ha Öcalan"
Cem Yılmaz'ın 'hayır' esprisi paylaşım rekorları kırıyor
Cem Yılmaz'ın 'hayır' esprisi paylaşım rekorları kırıyor
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Bu kareleri Mehmetçik çekti
  • Erdoğan'dan Kalın'a: Artık köşeyi dönersin!
  • Hakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweet
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti