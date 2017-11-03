Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti'nin ilk resmi programı için Ahlat'a giden Akşener, programının ikinci gününe basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak başladı. Akşener, yerel seçimlerde olası bir ittifak için de açıklamada bulundu.