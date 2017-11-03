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Akşener'den ittifak açıklaması

Akşener'den ittifak açıklaması
İYİ Parti'nin ilk resmi programı için Ahlat'a giden Akşener, programının ikinci gününe basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak başladı. Akşener, yerel seçimlerde olası bir ittifak için de açıklamada bulundu.
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