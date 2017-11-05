Akşener'den İYİ Parti Genel Merkezi açılışına davet

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından partisinin genel merkez açılışına vatandaşları ve partilileri davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak İYİ Parti Genel Merkez Binası açılışına partilileri ve vatandaşı davet etti.

Akşener, paylaşımına "İYİ'lerin evi kapılarını geleceğe açıyor" notunu düştü.

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde 11 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan İYİ Parti Genel Merkez Binası açılış programı şöyle:

13:00-13:30 Karşılama

13:30-13:35 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

13:35-13:50 Sayın Meral Akşener'in konuşması

13:50-14:00 Bina açılış merasimi

14:00-15:00 Sayın Meral Akşener'in basın mensupları ve misafirlere bina tanıtım turu

15:00-16:30 Parti yöneticilerinin misafirlerle sohbeti ve program sonu