Akşener'den İzmir'de dev miting

MHP Genel Başkan adayı Akşener, İzmir Gündoğdu meydanından 'hayır' diyecek. İzmirlilerle saat 16:00'da bir araya gelecek olan Akşener, burada neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlatacak.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener 'Milli İradenin Önemi' konferanslarına İzmir'de devam edecek... İzmirli vatandaşlarla bir araya gelecek olan Akşener, 'hayır'ın önemini ve nedenlerini anlatacak. 26 Mart pazar günü İzmir Gündoğdu meydanında gerçekleşecek program, saat 16:00'da başlayacak.