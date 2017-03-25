Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener'den İzmir'de dev miting

»
Akşener'den İzmir'de dev miting
MHP Genel Başkan adayı Akşener, İzmir Gündoğdu meydanından 'hayır' diyecek. İzmirlilerle saat 16:00'da bir araya gelecek olan Akşener, burada neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlatacak.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener 'Milli İradenin Önemi' konferanslarına İzmir'de devam edecek...

İzmirli vatandaşlarla bir araya gelecek olan Akşener, 'hayır'ın önemini ve nedenlerini anlatacak. 26 Mart pazar günü İzmir Gündoğdu meydanında gerçekleşecek program, saat 16:00'da başlayacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'den İzmir'de dev mitingAkşener'den İzmir'de dev mitingAKP, Kürt kartına sarıldıAKP, Kürt kartına sarıldıFeyzioğlu'ndan "Genel Başkan olmak istiyor" iddialarına çok sert yanıtFeyzioğlu'ndan "Genel Başkan olmak istiyor" iddialarına çok sert yanıtCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "Ülkücü taban tuzağa düşmedi"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "Ülkücü taban tuzağa düşmedi"14 yıl öncesi-14 yıl sonrası14 yıl öncesi-14 yıl sonrasıSaray Bahçeli'ye kızgın!Saray Bahçeli'ye kızgın!Yaratıcı yıkım! Kim adına, ne için?Yaratıcı yıkım! Kim adına, ne için?Ümit Yalım: Yunanistan, adalarda milis eğitiyor!Ümit Yalım: Yunanistan, adalarda milis eğitiyor!Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film oluyorMuhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film oluyorÜmit Özdağ: Binali Yıldırım istifa ettiÜmit Özdağ: Binali Yıldırım istifa etti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti