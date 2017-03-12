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Akşener'den Kütahya'dan 'hayır' diyecek

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Akşener'den Kütahya'dan 'hayır' diyecek
MHP Genel Başkan adayı Akşener, Eskişehir'in ardından referandum çalışmalarına Kütahya'da devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir'de yaptığı toplantı büyük ilgi gösren Akşener'in sıradaki durağı Kütahyaolacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Kütahyalılara neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Akşener bugün 14.00'te, Eskişehir Yolu Demirpark AVM Saray Düğün Salonu'nda Kütahyalılarla biraraya gelecek.

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