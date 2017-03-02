Akşener'den manidar paylaşım

MHP Genel Başkan adayı Akşener, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin toplantılarının iptal edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin mitinglerini iptal etmesiyle ilgili manidar bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından kendisine uygulanan ambargoyu hatırlatan Akşener, "Acaba Çanakkale'de bizi konuşturmamak için kesilen elektirik Yalova'da iptal edilen toplantımız aklınıza geldi mi?" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE VE YALOVA'DA NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in Çanakkale'de referanduma ilişkin yapacağı toplantıda büyük bir skandal yaşanmıştı. Otel yönetiminin elektrikleri kesmesi ve salona çevik kuvvetin girmesi üzerine Akşener, toplantıyı megafon ve telefon ışıklarıyla yapmıştı.

Akşener'in Yalova'da yapacağı toplantı ise, 'MHP Çınarcık ilçe kongresi ile toplantının aynı güne denk gelmesi' gerekçesi ile Valilik tarafından iptal edilmişti.