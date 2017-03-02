Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener'den manidar paylaşım

»
Akşener'den manidar paylaşım
MHP Genel Başkan adayı Akşener, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin toplantılarının iptal edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin mitinglerini iptal etmesiyle ilgili manidar bir paylaşımda bulundu. 

Twitter hesabından kendisine uygulanan ambargoyu hatırlatan Akşener, "Acaba Çanakkale'de bizi konuşturmamak için kesilen elektirik Yalova'da iptal edilen toplantımız aklınıza geldi mi?" ifadelerini kullandı. 

ÇANAKKALE VE YALOVA'DA NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in Çanakkale'de referanduma ilişkin yapacağı toplantıda büyük bir skandal yaşanmıştı. Otel yönetiminin elektrikleri kesmesi ve salona çevik kuvvetin girmesi üzerine Akşener, toplantıyı megafon ve telefon ışıklarıyla yapmıştı.

Akşener'in Yalova'da yapacağı toplantı ise, 'MHP Çınarcık ilçe kongresi ile toplantının aynı güne denk gelmesi' gerekçesi ile Valilik tarafından iptal edilmişti. 

İlgili Haberler
Akşener engellemelere taviz vermedi: "80 milyon kere hayır"Ülkücüler Türkeş, Akşener benzerliğini konuşuyorAkşener'in Yalova'daki toplantısı iptal edildi
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'den manidar paylaşımAkşener'den manidar paylaşımAlmanya'ya nota verildi!Almanya'ya nota verildi!Oğan: 17-25 Aralık olmasaydı Zarrab Başkan Yardımcısı olacaktıOğan: 17-25 Aralık olmasaydı Zarrab Başkan Yardımcısı olacaktıCHP'li Özel'den Bahçeli'ye çok sert tepki!CHP'li Özel'den Bahçeli'ye çok sert tepki!Destici, Erdoğan'la görüştüDestici, Erdoğan'la görüştüBozdağ'dan sert tepki!Bozdağ'dan sert tepki!Rıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakRıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakAlmanya, Bozdağ'ın mitingini iptal ettiAlmanya, Bozdağ'ın mitingini iptal ettiAKP'li isimden Atatürk'e ağır hakaret!AKP'li isimden Atatürk'e ağır hakaret!CHP'li Yarkadaş: Ülkücüler TRT'ye alınmıyorCHP'li Yarkadaş: Ülkücüler TRT'ye alınmıyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti