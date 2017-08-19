Akşener'den neden bu kadar korkuyorlar?

Dokuz Sütun gazetesi yazarı Ümit Karadağ, Meral Akşener'in kuracağı yeni parti ile ilgili değerlendirme bulundu.

Meral Akşener'in ekim ayının sonunda kurmayı planladığı yeni parti ile ilgili bir değerlendirme de Dokuz Sütun gazetesi yazarı Ümit Karadağ'dan geldi.

Karadağ, Akşener ve yeni parti aleyhine yürütülen karalama kampanyalarına da dikkat çekerek, "Zannediyorlar ki ellerindeki sınırsız medya gücü ile 7 gün 24 saat karalama kampanyası yaparak, insanların ilgisini ve sevgisini azaltacaklar. 16 Nisan'da yaptınız, renginiz kaçtı. Çözüm olmadığını tecrübe edinmeniz lazımdı. Anlaşılan o ki ısrarcısınız, yine de siz bilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Ümit Karadağ'ın Dokuz Sütun gazetesinde yayımlanan "Meral Akşener'den neden bu kadar korkuyorsunuz?" başlıklı yazısı:

Etekler tutuşmuş, alev alev yanıyor!

Meral Akşener'in önderliğinde kurulacak olan yeni parti, birilerinin korkulu rüyasına dönüşmüş.

Bu öfke, kin, nefret ve tahammülsüzlük çok tanıdık geliyor.

Cesur bir kadının imkansızlığa aldırış etmeden, gireceği yarışta orantısız mücadeleyi göz önüne alarak ve en önemlisi yaratılan korku iklimine rağmen Türkiye'nin kaderinde söz sahibi olmak istemesi, iddialı çıkışlarda bulunması iktidarın tadını kaçırdı.

Sadece iktidarın olsa, amenna...

Bir de Saray'ın gönüllü muhafız alayı var.

Türk milletinin teveccühüne mazhar olamamış, yıllarca siyaset sahnesinde koltuk işgal etmiş, son olarak da muhalefete muhalefet etmeyi kendisine vazife edinmiş kişiler.

Sabah akşam yeni partiyi nasıl itibarsızlaştırabiliriz, nasıl çelme çakabiliriz, önünü ne yaparız da keseriz diye büyük bir derdi sırtlamışlar.

Yaklaşım şaşırtmayacak cinsten...

Yalan, iftira ve hakaret!

Bunu yapanlar sözde mütedeyyin camia, hani her işe besmele çekerek başlayan, kameralara çıkmak için önsaflarda omuz omuza namaz kılma mücadelesi veren eski mücahit yeni müteahhitler.

Zannediyorlar ki ellerindeki sınırsız medya gücü ile 7 gün 24 saat karalama kampanyası yaparak, insanların ilgisini ve sevgisini azaltacaklar.

16 Nisan'da yaptınız, renginiz kaçtı.

Çözüm olmadığını tecrübe edinmeniz lazımdı. Anlaşılan o ki ısrarcısınız, yine de siz bilirsiniz.

FETÖ iftiraları aslında acziyetin resmidir. Acı gerçeği bastırmaktır. Kendilerinin FETÖ ile olan münasebetlerini unutturmak, saptırmaktır.

Çünkü AKP içerisinde irtibatı veya iltisakı bulunmayan yahut muhabbet beslemeyen bir kişi bile yoktur.

Arşivler ortada ve bahsedilenler henüz 3-4 yıl öncesiydi. Şimdi bu utanılan kirli geçmişi birilerine yamamaya hiç boşuna çalışmayın. Tutmaz...

Meral Akşener, farklı partilerde siyaset yapmışsa da Türk milliyetçisi kimliğini bir kenara atmamıştır. Ailesi de keza öyle... Meral Hanım'ın abisi Nihat Gürer Bey ile vefatından önce tanışıp, birkaç kez sohbet etme fırsatı bulmuştum. Allah rahmet eylesin, kendisi Kocaeli'de sevilen ve saygı duyulan bir şahsiyetti... MHP'nin Kocaeli'de 6 yıl il başkanlığını yapmıştı.

Meral Hanım'ın tabiri caizse yedi sülalesini didik didik ettiler, bir FETÖ şüphesine dahi rastlayamadılar. Yiğeninin amcasının oğlunun kayınpederinin kızının torunundan velhasıl kelam bir yerden tutturabilselerdi, çarşaf çarşaf manşet atacaklardı.

Olmadı da ne oldu, atmadılar mı? Bunlar için delile, somut bir veriye ihtiyaç var mı? Bizimkisi de bakmayın işte, söz!

Meral Hanım, AKP'nin kuruluş aşamasında vardı. Erdoğan da Gül de iyi tanır. Çok eski arkadaşlardır. Sonra vazgeçti, AKP'de siyaset yapmadı. MHP'ye gitti... Dile kolay 15 sene MHP'de siyaset yaptı. Çok da sevildi. Adı önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı, sonra MHP'nin genel başkanlığı için geçti. Hedef tahtasına oturtuldu.

Meral Hanım dizini kırıp, otursaydı... Siyasetten elini ayağını çekseydi, ondan iyisi yoktu tabii.

Oğlu Fatih'in 2012'de Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen düğününün nikah şahidi Erdoğan ve Bahçeli'dir.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında geçici hükümet için MHP'den istenilen 3 isimden biri Akşener'dir.

Kısacası Erdoğan Akşener'i, Akşener Erdoğan'ı iyi tanıyor.

Tekrarlanan yalanlar her zaman gerçeğe dönüşmez. Politika üretemediğiniz için polemik üretiyorsunuz. Seçimlere 2 yıl var, bu böyle gitmez.

Kendinize yeni yöntemler bulun...





