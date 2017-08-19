Akşener'den o isimler hakkında önemli açıklamalar!

Haşim Kılıç, Ali Bardakoğlu ve Aylin Nazlıaka'nın yeni partiye katılacaklarına dair haberlerle ilgili Akşener, Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuştu.

Meral Akşener'in ekim sonunda kurmayı planladığı yeni partiye katılacağına dair geçtiğimiz günlerde basında isimler yer almıştı.

Akşener, Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve CHP eski Milletvekili Aylin Nazlıaka ile ilgili Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuştu.



İşte Ahmet Hakan'ın köşesine taşıdığı o konuşma:

Meral Akşener aradı ve şunları söyledi

- NASILSINIZ?

- İyiyiz. Siz nasılsınız?

- Biz de iyiyiz. Biraz yorgunuz.

- Kolay gelsin, tahmin edebiliyoruz.

Şeklinde bir nezaket faslıyla başladı konuşmamız.



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Nezaket faslı bittikten sonra da...

Şunları söyledi Meral Akşener:

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- ALİ BARDAKOĞLU: Ali Bardakoğlu yeğenimin hocasıdır. Kendisini çok sever ve takdir ederim. Aktif siyasete girmeyeceği yönündeki kararını biliyorum. Daha önce başka teklifleri geri çevirdiğini de biliyorum. Bu nedenle kendisine bir teklif götürmedik.

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- HAŞİM KILIÇ: Haşim Kılıç benim takdir ettiğim, sevdiğim bir isimdir. Kendisiyle aynı siyasi yapı içinde bulunmak isterdim. Ama şundan emin olun ki şu ana kadar kendisine herhangi bir teklifte bulunmadık. İsmi benden ya da arkadaşlarımdan çıkmadı.

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- AYLİN NAZLIAKA: Aynı şekilde Aylin Nazlıaka Hanımefendi’nin ismi de bizden çıkmış değil.

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- ZOR BİR DURUM: Bu isimler bizden bağımsız olarak ortaya atılıyor. Anında yalanlasak... Söz konusu kişilere karşı bir saygısızlık, bir nezaketsizlik yapmış olacağımızı düşünüyoruz... Yalanlamasak... Sanki isimlerini ortaya atarak zemin yoklamış gibi olacağız. Zor bir durum yani...

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- GENÇLER VE KADINLAR: Şunu söyleyebilirim: Kurucular Kurulu üyelerimizin ağırlığını kadınlar ve gençler oluşturacak... Türkiye gençler ülkesi... Biz de gençlere ağırlık vereceğiz... Kadınlara ağırlık vereceğiz... Lise mezunu ev hanımları olacak listemizde... Yani kadınlar geliyor, hazırlıklı olun.