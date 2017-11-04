Bugünkü YENİÇAĞ »

Akşener'den o saldırıya tepki

»
Akşener'den o saldırıya tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sabahattin Önkibar'a yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Tüyap İstanbul Kitap Fuarı Kırmızı Kedi Yayınevi standında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili yazdığı kitabın imza etkinliği olan yazar Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı gerçekleşti.

Önkibar'a yapılan saldırıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sn. Sabahattin Önkibar’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

eee-001.jpg

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Bakan Yılmaz, yarın yeni sistemi açıklayacakBakan Yılmaz, yarın yeni sistemi açıklayacakAkşener'den o saldırıya tepkiAkşener'den o saldırıya tepkiAKP'den TBMM Başkanlığıyla ilgili açıklamaAKP'den TBMM Başkanlığıyla ilgili açıklamaEskişehir'deki 'Çekirdek çitleyen eşek' heykelinin kulaklarını kopardılar!Eskişehir'deki 'Çekirdek çitleyen eşek' heykelinin kulaklarını kopardılar!Yılman: "Erdoğan istifalar sebebiyle oluşan algının..."Yılman: "Erdoğan istifalar sebebiyle oluşan algının..."CHP'li Hamzaçebi'den Şile'de batan gemiyle ilgili çarpıcı iddialar!CHP'li Hamzaçebi'den Şile'de batan gemiyle ilgili çarpıcı iddialar!Akşener'le ilgili kitap yazan Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırıAkşener'le ilgili kitap yazan Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırıGökçek'in yerine gelecek isim için temayül yoklaması yapıldıGökçek'in yerine gelecek isim için temayül yoklaması yapıldıSüleyman Soylu: "Duyduklarım tüylerimi diken diken etti"Süleyman Soylu: "Duyduklarım tüylerimi diken diken etti"Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla görüştüÇavuşoğlu Alman mevkidaşıyla görüştü
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti