Akşener'den o saldırıya tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sabahattin Önkibar'a yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Tüyap İstanbul Kitap Fuarı Kırmızı Kedi Yayınevi standında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili yazdığı kitabın imza etkinliği olan yazar Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı gerçekleşti.
Önkibar'a yapılan saldırıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sn. Sabahattin Önkibar’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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