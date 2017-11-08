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Akşener'den 'Sözcü' mesajı!

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Akşener'den 'Sözcü' mesajı!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sözcü gazetesi davası ile ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü Davası'nın ikinci celsesi bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'nda yapılırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Akşener, "Sözcü Gazetesi davasında tüm beklentimiz adaletin tecelli etmesidir. Haksız tutuklamalar ile basın özgürlüğü kısıtlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj:

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