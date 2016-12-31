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Akşener'den yeni yıl mesajı!

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Akşener'den yeni yıl mesajı!
MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Meral Akşener, 2016 yılının son gününde sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni yıl mesajı yayınladı. Akşener, "2017'de Allah ülkemizin bütünlüğümünü, milletimizin birliğini muhafaza etmemizi nasip etsin. Sevdiklerimizle mutlu bir yıl nasip etsin" diye yazdı. 

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