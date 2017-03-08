Akşener'e engellemeler bitmiyor!

MHP Genel Başkan Adayı Akşener'in yeni Anayasa değişikliği referandumunda sürdürdüğü 'Hayır' programlarına çeşitli engellemeler çıkıyor. Son olarak Edirne'de yapacağı program öncesi salon tadilata alındı.

Başta Ülkücü Kanaaat önderleri olmak üzere Hayır çalışması yürüten Liderlere Türkiye genelinde çeşitli engellemeler yapılmaya devam ediliyor. Gazete 2023'ün haberine göre bu engellemelerde en büyük payı ise gittiği hemen her ilde binlerce insanı meydanlara taşıyarak Evet kanadının korkulu rüyası haline gelen MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener alıyor. Şimdiye kadar valilik tarafından verilen iznin kaldırılması, salon iptalleri ve elektrik kesintisi gibi çeşitli engellemelerle karşı karşıya kalan Akşener yine ilginç bir yöntemle susturulmak istendi.

SALONU TADİLATA ALDILAR

Akşener'in önümüzdeki günlerde Başkanlığa Hayır çalışması kapsamında ziyaret edeceği Edirne'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eski MHP Edirne İl Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın sosyal medya hesabından Akşener'in konuşmasını yapacağı Edirne Ticaret Odası'na ait salonda tadilat kararı aldığını duyurdu. Akalın yaptığı açıklamada "Sn Meral Akşener'in Edirne ziyaret programı kapsamında Edirne Ticaret odası söz verdiği salonunda TADİLAT kararı aldı.Bunlar hep Almanya'nın işleri" ifadelerini kullandı.







EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI RECEP GÜRKAN'DAN AKŞENER'E DESTEK

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akşener'e yapılan engellemeye tepki gösterdi.

Edirne'ye gelmesi halinde Meral Akşener'e salon bulacaklarını söyleyen Gürkan, "Edirneliler olarak salon buluruz kimse merak etmesin. Meral ablamıza Edirnemizin kapıları her zaman açık" ifadelerini kullandı.