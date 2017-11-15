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Akşener'in 3 danışmanı daha belli oldu

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Akşener'in 3 danışmanı daha belli oldu
İYİ Parti Genel Başkan’ı Meral Akşener'e üç yeni yeni danışman atandı. Danışmanlar İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın, imzasıyla görevlendirildi.

Akşener’in yeni danışmanları Yener Yıldırım, Orhan Erzurum ve Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer oldu.

Meral Akşener geçtiğimiz ay basın danışmanlığı görevine de Murat İde’yi getirmişti.

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İşte Akşener’in yeni danışmanlarının kısa özgeçmişleri :

YENER YILDIRIM KİMDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Yener Yıldırım 1957 Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yıldırım, Fatsa Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Operatör Doktor ve Başhekimlik yaptı. Yıldırım 20. dönem MHP Ordu Milletvekilidir.

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ORHAN ERZURUM KİMDİR?

1970 yılında Dereli ilçesinde doğdu. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki dönem MHP İl Başkanlığı görevini üstlendi. Erzurum, evli ve iki çocuk babasıdır. 2015 Genel Seçimleri MHP’den aday olan Orhan Erzurum daha sonra partisinden istifa ederek Meral Akşener’in önderliğinde kurulan İYİ Parti’ye geçti ve İYİ Parti’nin kurucular kurulu üyeleri arasındaki yerini aldı

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ÇİĞDEM ÖZER KİMDİR?

Aşık Veysel’in torunu olan Çiğdem Özer dedesinin ölümünden iki yıl sonra, 1975 yılında dünyaya geldi.Uzun yıllar bankacılık yapan Özer dedesiyle ilgili yapılan toplantılara, panellere katılan ve konuşmalar yapıyor.Özer aynı zmanda İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor.

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