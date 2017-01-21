Akşener'in acı günü

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in abisi, MHP Eski Kocaeli İl Başkanı Nihat Gürer dün gece vefat etti.

Kocaeli’nin tanınmış simalarından Nihat Gürer, Ticaret Odası Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı yaptı. Meral Akşener’in abisi olan Gürer, dün gece Topkapı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.Gürer’in naaşı bugün Kocaeli’ne götürülecek.

Merhum Gürer’in cenaze namazı Pazar günü ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak.