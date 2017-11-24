Akşener'in başdanışmanları belli oldu

İYİ Parti'de atamalar devam ediyor. Gazeteci Ayşe Sucu ve siyasetçi Mukadder Başeğmez, Akşener'in başdanışmanları oldu.

İYİ Parti Genel Sekteri Aytun Çıray, partideki yeni görevlendirmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çıray, Gazeteci Ayşe Sucu ve siyasetçi Mukadder Başeğmez'in, genel başkan başdanışmanları olarak atandıklarını duyurdu.

Daha önce 4 danışmanı belli olan Akşener'e "başdanışman" sıfatıyla ilk resmi atamalar yapılmış oldu. Akşener'in son atamalarla birlikte danışman sayısı 6'ya yükseldi.

Partinin Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunan Mukadder Başeğmez ve Ayşe Sucu kimdir?

AYŞE SUCU KİMDİR?

Edebiyatçı, ilahiyatçı, gazeteci, yazar. 21 Nisan 1959, Ankara doğumlu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1977 yılında Ankara İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1981 yılında Eğitim Enstitüsü Türkçe-Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında, bireysel olarak kadın merkezli çalışmalarını yürüttü.

1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı.).

1998 yılında TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996–2010 yılları arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğünü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını aldı. 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı.

1997-2000 yılları arası Flash TV'de, 2001'de TRT'de, 2012'de Halk Haber TV'de dini programlar hazırlayıp sundu.

2000–2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı. 2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdi.

2005-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem’den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB’de Kur’an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı. Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Prof. Dr. Ertuğrul Turan’dan felsefe dersleri aldı. 2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

Kadın Sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı.

Yayınlanmış dört kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunan Ayşe Sucu'nun yazıları Türktime.com, Ulus ve Sabah ve iki yerel gazetede yayımlandı.

Halen; Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, 21.yy Türkiye Enstitüsü’nde Yönetim Kurulu Üyesi, ANKAFOR Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

2011 yılından bu yana Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta olan Ayşe Sucu, Dr. Hikmet Sucu (1981-) ile evli ve Dr. Zerrin Kübra Sucu Dökmez ve Buğra Sucu'nun annesidir.

MUKADDER BAŞEĞMEZ KİMDİR?

1953 Sivas Zara'da doğmuştur. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, 19-20-21 Dönem İstanbul Milletvekiliği görevinde bulunmuştur.

Parlamentoda, Milli Savunma, Dışişleri ve İnsan Hakları Komisyonu'nda görev yaptı. 1996 yılında cezaevlerinde süren açlık grevlerini barışla sonlandırdı. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında, dünyanın birçok ülkesinde siyasi incelemelerde bulundu, konferans ve seminerlere katıldı. Siyaset dışı zamanlarda kamuda ve özel sektörde yönetici kademelerde bulundu. Siyasete 1983 yılında Şişli'de başlayan Başeğmez, resim ve edebiyatla ilgilenmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

SİYASİ HAYATI

Mukadder Başeğmez daha önce de Saadet Partisi Başkanı Numan Kurtuluş'un genel başkan danışmanlığını yapmıştı. Aynı zamanda Mukadder Başeğmez, 30 Mart Yerel seçimlerinde AKP'nin Şişli Belediye Başkan adayıydı.