Akşener'in başlattığı akım Türkiye'ye yayılıyor

Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki kadınlar, MHP Genel Başkan adayı Akşener'in başlattığı kına akımı ile Akşener'e tam destek verdi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'e Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor...

Akşener'in başlattığı kına ile Türk bayrağı yapma akımına bir halka da Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki kadınlardan eklendi.

MHP Kadın Kolları eski Başkanı Hatice Turgay önderliğindeki kadınlar avuçlarının içine Meral Akşener usulü kına yaktı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan yaklaşık 50 kadın, ay yıldızlı şekille kınaladıkları avuçlarıyla poz verdi.

Kadınlar, Meral Akşener’in yanında olduklarını söyledi.

Türk bayrağına sahip çıkacaklarını ifade eden kadınlar açıklama yapmaktan kaçınırken, çektirdikleri fotoğrafları Meral Akşener’in sosyal sayfasına göndererek destek mesajı verdi.