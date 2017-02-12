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Akşener'in başlattığı yeni akıma ilgi büyük!

Akşener'in başlattığı yeni akıma ilgi büyük! 1
MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa paketine karşı 'Hayır' kampanyası çalışmalarına başladı. İl il dolaşan Akşener'in son durağı Çanakkale idi.
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