Akşener'in konuşma yapacağı salona saldırı girişimi

Bayrampaşa'da MHP Genel Başkan adayı Akşener'in konuşma yapacağı salon saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından konuşma yapılacak düğün salonunun camlarına sprey boya ile yazılar yazıldı.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'e yönelik saldırı girişimleri artarak devam ediyor. Akşener'in bu akşam Bayrampaşa'da "hayır" konuşması yapacağı salonun kapılarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Gazete2023'ün yayınladığı fotoğraflar, salon duvarlarına Akşener'e yönelik hakaretler görüldü. Saldırganların bir başka yazıda ise "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" yazması dikkat çekti.

Çirkin saldırının kimler tarafından yapıldığı henüz açıklanmadı, konuyla ilgili olarak Akşener'in programında herhangi bir değişiklik olmayacağı açıklandı.