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Akşener'in mitingine katılan İlçe Başkanı istifa ettirildi

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Akşener'in mitingine katılan İlçe Başkanı istifa ettirildi
MHP Genel Başkan adayı Akşener'in İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge katılan MHP İzmir Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci, Genel Merkezi'in baskısı ile istifa ettirildi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda on binlerce kişi ile birlikte coşkulu bir miting yapmıştı. MHP İzmir İl Başkanlığı mitingin ardından düğmeye bastı.

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, gün içinde ilçeye giderek mitinge katılan tek ilçe başkanı olan Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci'nin istifasını istedi.

EVCİ İSTİFASINI VERDİ

Evci, yaptığı açıklamada "İstifamı istediler. Gereğini yaptım. Yapılanı doğru bulmuyorum. Partide doğru bulmadığım bir çok şey var. İstifamı bu nedenle verdim" dedi. 

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