Akşener'in salon krizine Ülkücü çözüm!

Edirne'de referandum çalışmaları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapacağı toplantı için salon verilmeyen MHP Genel Başkan Adayı Akşener'e, MHP İl Başkanlığının eski yöneticileri yeni bir salon buldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Meral Akşener'e referandum çalışmaları kapsamında Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenleyeceği toplantı için salon verilmemesinin ardından, eski il başkanlarından oluşan 7 kişilik heyet kuruldu. Bunun üzerine MHP’nin eski il başkanları olan Tolga Akalın, Ömer Demir, Gürsel Şimşek ve Adnan Eryener düzenledikleri basın toplantısında salon bulunduğunu ve 2 Nisan tarihinde Akşener’in Edirne’ye geleceğini açıkladı.



Açıklamada bulunan MHP Eski İl Başkanı Tolga Akalın,“Sayın Meral Akşener’in referandum kampanyası ve referandum çalışmaları kapsamında Edirne’ye yapacağı ziyaretle ilgili bir yasal zorunluluk olan 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası gereği 7 kişilik bir hazırlık heyeti oluşturduk. Hazırlık heyeti olarak Edirne Valiliği’ne bildirim yaptık. İzin talepli değildir, bu bir bildirimdir. 2911 yasalı gereği yine bu bildirimde yine yasa gereği bir düzenleme heyeti oluşturduk” dedi.



Akşener’in Trakya programını açıklayan Akalın, "Trakya programı 31 Mart akşamı Lüleburgaz’dan başlıyor. Çerkezköy ve Tekirdağ gidiyoruz. 2 Nisan sabah Keşan’da bir kahvaltı tertip ediyoruz ve 2’Nisan da saat 15.00-17.00 arası Edirne’de merkez’de bir milli iradeli önemi konulu Sayın Akşener’in konuşacağı bir toplantı tertip edilecek. Program Acar tesislerinde yapılacak” diye konuştu.