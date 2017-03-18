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Akşener'in toplantısına saldırı girişimi
Akşener'in toplantısına saldırı girişimi
MHP Genel Başkan adayı Akşener, İzmit'ten vatandaşlara seslendi. Akşener'in programını bölmek isteyen bir grup, toplantıya saldırarak slogan attı.
18 Mart 2017 Cumartesi 15:38
Etiketler:
akşener
,
saldırı
,
izmit
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.