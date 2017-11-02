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Akşener’in yanına çağırdığı vatandaş akp’den istifa etti
Akşener’in yanına çağırdığı vatandaş akp’den istifa etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Ahlat'ta konuşma yaptığı sırada hükümete isyan eden AKP'li vatandaş, partiden istifa etti.
02 Kasım 2017 Perşembe 20:12
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.