"Akşener'le her alanda zirveye çıkacağız"

Mersin'de bir otelde toplanan Değişimin Ana Gücü Mersin Hareketi'nden Meral Akşener'e tam destek geldi.

Mersinhakimiyet isimli yerel yayın yapan internet sitesinden Behzat Özgür Beyazlar'ın haberine göre; Değişimin Ana Gücü Mersin Hareketi, Mersin Navona otelde Meral Akşener’i desteklediklerine dair bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Avukat Mustafa Melih Özdemir, bir avuç kişiyle birlikte yaklaşık olarak 21 aydır gece gündüz demeden, uzak yakın demeden Değişimin Ana Gücü Mersin Hareketi olarak Meral Akşener’in yolunda çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.

“Sayın Meral Akşener’in genel başkanlık adaylığından başlayarak, bugüne kadar başta Mersin olmak üzere gücümüzün yettiği, elimizin kolumuzun yetiştiği her yerde korkmadan çekinmeden sağlam yüreklerimizle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” diyen Özdemir, şöyle devam etti: “Bugün de bu çalışmalarımız hakkında sizlerle istişare yapmak, sizleri bilgilendirmek ve Sayın Meral Akşener’e Mersin’den açık olarak desteğimizi bildirmek üzere toplandık.

Değişimin Ana Gücü Mersin Hareketi, tamamen bir gönüllülük hareketidir. Parti kurulması ve çalışmalarıyla ilgili resmi bir bağlantısı yoktur. Bizler her ne kadar pislikleri halının altına süpürme alışkanlığında olanlar tarafından engellenmeye çalışılsak da ve o halıyı birden kaldıracak, bizlere karşı düşman kesilecek olanlar olsa da erken öten horozlarla meyve veren ağaçların başına gelenleri bilsek de doğru bildiklerimizi dokuz köyden konuşsak da konuşmaya, yazmaya, haykırmaya ve bu yolda çalışmaya korkmadan Akşener’in yolunda devam edeceğiz.

“ORTAK HEDEFTE BULUŞMAK İÇİN BİR ARADAYIZ”

Değişimin Ana Gücü Mersin Hareketi adına konuşan Mahmut Özsavran ise “Değişimin Ana Gücü Mersin Hareketi olarak uzun zamandır çalışmalarımız başlatmış bulunmaktayız. Sayın Meral Akşener’in tıkanmış olan siyaseti ve sıkıntıya girmiş, demokrasi ve adaletin yeniden ihdas edeceğine olan inancımızla bizler de Mersin’de vatanını ve milletini seven namuslu dürüst insanların rengine, cinsiyetine, fikrine, mezhebine bakmaksızın merkezde bir araya geldik. Sayın Meral Akşener parti kursa da kurmasa da onun yolunda onunla birlikte yürümeye varız. Şahsım ve Değişimin Gücü Mersin Hareketi olarak buradan Sayın Meral Akşener ve ekibine açık olarak desteğimizi açıklıyoruz” şeklinde konuştu.

"ONU GÜÇLÜ YAPAN İÇİMİZDEN BİRİ OLMASI"

Meral Akşener’in toplumun tüm kesimleri tarafından güçlü bir kadın olarak kabul edildiğini vurgulayan Özsavran, “Onu güçlü yapan en önemli husus sürekli halkın içinde içimizden biri olmasıydı. Hayatımızda bir anne, bir babaanne, bir bacı ve bir abla olarak giren, vatana, millete ve insanlığa hizmetten başka gayesi ve beklentisi olmayan fedakâr bir Anadolu insanı ve yiğit bir Türk kadınıdır.

Meral hanımın siyaset sahnesindeki bu şerefli, onurlu ve başarı mücadelesi toplumda karşılık bulmuş özellikle de kadınlarımızdan büyük ilgi görmüştür. Meral Akşener’in başlattığı bu siyasi hareket, ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de olumlu bir hava yakalamış ve her gün dostlarımızla, gönüllülerimizle gittikçe büyüyen bir harekete dönüşmüştür” şeklinde konuştu.

"AKŞENER'LE HER ALANDA ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ"

Meral Akşener’den korkanlar olduğu iddiasında da bulunan Özsavran, “Partisinden ihraç edilmiş, henüz bir partisi olmayan, arkasında kirli bir güç ve sermaye bulunmayan Meral Akşener’den korkuyorlar. Korkuyorlar çünkü o, herkesin sustuğu zamanlarda Türküm demeye çekindiği zamanlarda ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diyerek avaz avaz bağıran bir kadın.

Vatan, millet ve bayrak kutsalına inanan Meral Akşener’in Türkiye’yi, adalette, bilimde, sanatta, medeniyette, sanayide, tarımda, eğitimde, sağlıkta, kültürde ve sporda kısacası her alanda dünya toplumları için hak ettiği üst seviyelere taşıyacağına inanan her insanımız durumdan vazife çıkartıp sürece katkı peşine düşmüştür.

Türk insanı, bu toplumu düştüğü çukurdan kurtaracak liderin Meral Akşener olduğuna dair katıksız bir imana sahiptir” dedi.

“HALKIN YÜKSELİŞİNDEN KORKUYORLAR”

Özsavran sözlerini şöyle noktaladı: “Toplumun güç sahipleri olduklarına inanan, menfaatleri uğruna her türlü ilişkileri tasdik edebilecek bazı kalp gözü kapanmışlar halkın bu yükselişinden korkuyorlar. Halka tepeden bakan bu yüksek egolu karakterler birlik ve beraberliğimizden korkuyorlar.

Bu zavallı ve ahlaksızlar korktukları için saldırıyorlar. Ama Sayın Meral Akşener, sadece kadınlardan destek görmüyor. Türk kadınları, ahlaklı, dürüst, samimi içinde Allah korkusu ve kul utanması bulunan, kendisinin de anası, bacısı, kızı, akrabası, olduğunun farkında olan sağlam karakterli Türk erkekleri tarafından da destek görüyor.

Bizler vatana, millete, bayrağa ve insanlığa olan sevgimiz ve bağlılığımızdan dolayı bu onurlu mücadelede Sayın Meral Akşener’in yolunda ve izinde yürümeye devam edeceğiz.”