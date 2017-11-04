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Akşener'le ilgili kitap yazan Önkibar'a yumruklu saldırı

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Akşener'le ilgili kitap yazan Önkibar'a yumruklu saldırı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le ilgili kitap yazan Sabahattin Önkibar'a, kitap fuarında yumruklu saldırıda bulunuldu. Konuyla ilgili açıkala yapan Önkibar, "Saldırıyı yapanlar Bahçeli'nin fedaileri" ifadelerini kullandı.

Tüyap İstanbul Kitap Fuarı Kırmızı Kedi Yayınevi standında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili yazdığı kitabın imza etkinliği olan yazar Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı gerçekleşti. 

Yapılan saldırıda Kırmızı Kedi Yayınevi çalışanlarının da yaralandığı bildirildi.

ÖNKİBAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Odatv'nin haberine göre, Meral Akşener ile ilgili yazdığı yeni kitabı Asena'nın imza günü dolayısıyla fuara katılan Önkibar, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bir kitaba dahi tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin geldiği nokta budur ama eğilmeyeceğiz inatla mücadele edeceğiz.

"BAHÇELİ'NİN ORGANİZE OLMUŞ FEDAİLERİ"

'Asena' adlı kitabımı kastederek, neden yazdığımı sordular önce. Ben de 'gazetecilik yaptığımı' belirtim. Devlet Bahçeli'ye dair bir önceki kitabımın öfkesi de var. Ve bir yumruk attılar. Devlet Bahçeli'nin organize olmuş fedaileri bunlar, çok belli. Panik halindelerdi. Yerlerde kanlı kitaplar var. Ben kitap yazmaya ve Kırmızı Kedi Yayınevi ile birlikte olmaya devam edeceğim."

"GELECEKLERİ VARSA GÖRECEKLERİ DE VAR"

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon ise açıklamasında, "Türkiye'de içinde olduğumuz hoşgörüsüzlük ve demokrasi karşıtı ortamın yansımasıdır bu saldırı. Böylesi ilk kez yaşanıyor. Daha önce yayınevine saldıranların tespit edilmesine rağmen adliyeden bırakılması sonrasında geldiğimiz nokta bu. Dün de vurguladığımız gibi, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var" dedi.

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