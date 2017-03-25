Aksünger: Oy verin sandığı biz koruruz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, seçmenin mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’deki bütün sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

Fatih Erboz / Yeniçağ



Referanduma katlım olduğu takdirde “hayır” çıkmasının büyük ihtimal olduğunu ifade eden Aksünger, şöyle dedi: “Yeter ki seçmen, ’Nasıl olsa sonuç değişmiyor, bizim oyumuz heba olacak’ diyerek sandığa gitmekten vazgeçmesin. Sandıkların çoğunluğuna sahip çıkmak, boş bırakmamak seçim güvenliğinin lokomotif partisi olarak bize düşüyor.

Bu nedenle hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Seçime katılım hayır sonucunu çıkarır. Son dönemde arka arkaya gelen seçimler nedeniyle seçmende bir bıkkınlık var. Bu bıkkınlığın referandumda katılıma yansıması doğru olmaz. Referandum gecesi sandıkları ve seçimin genel durumunu CHP’nin Parti Meclisi salonuna kurulacak sistemle takip edeceğiz.

Biz 2 sanal seçimle CHP’nin YSK’ya benzer olarak kurduğu sistemin çalışmasını test edeceğiz. Böylelikle referanduma kadar bütün sorunlar hem test edilecek, hem çözülecek. Kurduğumuz sistemde sandıklarla bire bir iletişim kurabileceğiz. YSK’dan verilerle, bize gelen verileri anında karşılaştıracağız. Eğer arada bir fark oluşursa bu farkın bulunduğu sandığa ilişkin olarak anında kırmızı ışık yanacak ve sandıkların başındaki görevliler itiraz da bulunabilecekler. Aynı zamanda sistemde itiraz dilekçesi de sanal ortamda hazır bulunacak. Hemen itirazımızı yapabileceğiz. Genel merkezimiz dahil 300 bine yakın görevli arkadaşımız bulunuyor.

Merkezde 81 ili ayrı ayrı takip edip analiz yapacak kişiler bulunacak. Bu arkadaşlarımız elde ettikleri verileri çözüm masasına yollayacak. Üç aşamalı olarak veriler analiz edildikten sonra YSK ile karşılaştırma yapılacak ve biz sonuçları yayınlayabileceğiz.

Ayrıca anında Seçim ve hukuk İşleri Başkanlığımız itirazlarını yapacak. Parti devlet olanaklarına karşı siz kendi başınıza mücadele ediyorsunuz.” Seçmen sayıları hakkında bilgi veren Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise şunları söyledi: “Türkiye genelinde 167 bin sandıkta oy kullanılacak. Yurt içi seçmen sayısı 55 milyon 319 bin. Yurt dışı seçmen sayısı ise 2 milyon 792 bin 273. Türkiye genelinde toplam 57 bin 644 seçim binasında oy kullanılacak.

Cezaevlerinde 166 bin 679 bin tutuklu oy kullanabilecekdurumda ama 13 Nisan’da kesin olarak bildirilecek. Yurt dışında 67 ülkede, 120 temsilcilikte, 487 sandıkta oy kullanılacak. 31 gümrük kapısına ise 70 sandık kurulacak. Yurt dışından gelecek oylar Ankara Ticaret Odası’nda 489 sandık masasında sayılacak. Yurt dışından uçak kargo ile gelecek oyları AKP, CHP ve MHP’den birer milletvekili ATO’ya getirecek.”

