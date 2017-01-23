Alaattin Çakıcı'nın sevenlerine kötü haber

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için sevenleriyle görüşemeden tekrar cezaevine gönderildi.

Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı, saat 12.00 sıralarında polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Rahatsızlığı nedeniyle buraya getiren Çakıcı’yı görmek için çok sayıda kişide hastaneye geldi.

Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletilen Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yatışı yapılamadı. Alaattin Çakıcı cezaevi aracı ile Bolu’daki cezaevine götürülürken çevrede toplananlar el sallayarak uğurladı.

Çakıcı’nın cezaevine götürülmesinin ardından avukatları gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Avukat Gökhan Kılıç, “Alaattin Bey bugün Bolu’dan geldi. Ancak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta koğuşu olmadığı için hastane kabul edemedi. Burada bir koordinizasyonsuzluk var. Tabi bakanlık buraya yazı yazarken yazışmaların daha önce yapılması gerekiyordu.Alaattin bey şimdi tekrar Bolu’ya F tipi cezaevine geri dönüyor. 16 tane çeşitli rahatsızlığı var” şeklinde konuştu.