Bugünkü YENİÇAĞ »

Aladağ'daki yurt faciasında flaş gelişme!

»
Aladağ'daki yurt faciasında flaş gelişme!
Adana’nın Aladağ İlçesi’nde 29 Kasım 2016’da 11’i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın talep ettiği kesin bilirkişi raporu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan geldi.

Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, dosyaya konan raporda 3 kişinin asli, 4 kişinin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

4 Aralık’ta tutuklanan 7 şüphelinin avukatları, Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi’ne bilirkişi raporunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme tali kusurlu gösterilen 4 kişinin tutuksuz olarak yargılanmasına karar vererek tahliye talebini kabul etti.

Mahkeme, raporda asli kusurlu görülen kızı da yangında ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile yurt görevlisi Mahmut D.’nin tahliye talebini reddederken, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç’ı tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

İDARE KUSURLU

Bilirkişi raporunda ise şu tespitlere yer verildi:

“Yurt çalışanı personel yangın eğitimi almış ve tatbikat yapmış olsalardı, duman ve sıcak havanın yüksekte olması nedeniyle öğrencileri bilinçli ve soğukkanlı davranarak, dizlerinin üzerinde emekleme şeklinde ağızlarına mendil, bez sararak yangın merdiveninden kaçabilme imkânları olabilirdi.”

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda özellikle ölüm olaylarının meydana geldiği üst katın teknik ve inşaat açısından uygun inşa edilmemesi ve yangın çıkış kapılarının mevzuata aykırı olması nedeniyle bina sahiplerinin; yangın söndürme tüplerinin bulundurulmaması, yangın tatbikatının yapılmaması... 

Elektrik tesisatının mevzuata uygun hale getirilmemesi nedeniyle yurt yöneticilerinin; tüm bu kusurlara rağmen yurda kullanım izni veren ve yeterli denetim ile olumsuzlukları sonlandırmayan ilgili idarenin yetkililerinin kusurlu olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!Akşener, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu!Türkiye, Rusya ve İran anlaştı!Türkiye, Rusya ve İran anlaştı!Avrupa'daki Ülkücüler başkanlığa 'Hayır' diyorAvrupa'daki Ülkücüler başkanlığa 'Hayır' diyor'Ulus devlet karşıtlığı''Ulus devlet karşıtlığı'13 terörist öldürüldü13 terörist öldürüldüCeza İnfaz ve Güvenlik Bölümü açılıyorCeza İnfaz ve Güvenlik Bölümü açılıyorAdana adliyesinde silah sesleri: yaralılar var!Adana adliyesinde silah sesleri: yaralılar var!3 canlı bomba yakalandı3 canlı bomba yakalandıAleyna Tilki'ye disiplin cezasıAleyna Tilki'ye disiplin cezasıKolluk kuvvetlerinde yeni dönemKolluk kuvvetlerinde yeni dönem
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti