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Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili davada ahlaksız teklif iddiası

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Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili davada ahlaksız teklif iddiası
Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili yurt müdürünün de aralarında yer aldığı tutuklu 7 sanık hakkında 2 açılan davanın ilk duruşması sona erdi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde yaşanan ve 11’i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olay sonrası, kusurlu oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 7 tutuklu sanık, facianın 182’nci gününde Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

7 saat süren duruşma  sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilip, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Kızı da yangından ölen Yurt Müdürü’nün eşi Ayşe Genç, mahkemede şikayetçi olmadığını bildirdi.

PARA DAĞITILDI İDDİASI VE ARBEDE

Çıkışta, destek veren  baro başkanları ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada tüm sorumluların yargılanması istendi. Bazı ailelerin baskı altına alınmak istendiğini de iddia edilip korunmaları istendi.

Topluluk dağılırken sanık yakınları ile şikayetçiler arasındaki sataşmalar sırasında arbede yaşandı, polis araya girerek olayın büyümesini önledi. Bu arada bazı kişiler ‘ailelerin hesaplarına 500 bin lira yatırıldı’ diye bağırdı. Kendilerinin satın alınmak  istendiğini belirten mağdurlar ‘Biz satılık değiliz, ben köyden yaya geldim, devlet 5 kuruş vermedi’ dedi.

Paranın yurt müdürü tarafından yatırıldığı da topluluk arasında bağırtı ile duyurulmak istendi. Bu sırada bazı kişiler de arbedede sanık yakınlarının yumruklu saldırısına ve polisin yetersiz kalmasına tepki göstererek, “Biz acıyla geldik, dayak yemeğe mi geldik?” diye tepki gösterdi.

PARAYI TARİKATÇILAR ÖNERMİŞ

Ölenlerden Zeliha Avcı’nın babası Mustafa Avcı “Muhtar bana 20-30 bin lira arasında teklif etti. Parayı al davadan çekil dedi” diye konuştu. Bazı mağdur yakınları da daha önce bazı Süleymancılar cemaati mensuplarının davadan çekilmek için para teklif ettiğini öne sürdü.

AVUKAT DOĞRULADI

Mağdur avukatlardan Ömer Çelik, toplam 550 bin liranın şikayetçi olup olmamasına bakılmaksızın yaralı ve ölenlere göre Ziraat Bankası hesaplarına EFT talimatı ile farklı miktarlarda yatırıldığını, belgesini mahkemeye sunacaklarını söyledi.

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